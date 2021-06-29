مجلس الوزراء العراقي يصدر حزمة قرارات جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء الاتحادي حزمة قرارات جديدة، خلال الجلسة الاعتيادية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، وتم اصدار عدد من القرارات وفق ما افاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وجدد الكاظمي في مستهل الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء بالعمل الجاد من اجل خلق بيئة انتخابية مستقرة، وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات دون اية عقبات وبما يضمن مشاركة واسعة للناخبين، كما دعا سيادته الوزارات كافة الى بذل قصارى جهودها ومساعدة المفوضية المستقلة للانتخابات للقيام بعملها واداء واجباتها بالشكل الامثل.

واشار رئيس الحكومة الى نجاح العراق في استضافة القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، بحضور ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار انفتاح العراق على محيطه العربي واستعادة دوره الاقليمي، وبناء علاقات تكاملية مع اشقائه قائمة على المصالح المشتركة وبما يحقق استقرار ورفاهية الشعوب.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، اصدر القرارات الاتية:

اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة2021)، بحسب الآتي:

- توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط (خابات- قرقوش) بجهد (132) ك.ف وبقدرة (100-150) ميكاواط، إضافة الى القدرة المتعاقد على تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2021)، خطي (جمجمال- تازة)، وخطي (كردملا- دبس) بكمية (300+-15%)، لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب الإيراني واستمرار حاجة المنظومة الكهربائية إليها، وبسعر التعرفة للطاقة المستوردة من الجانب الإيراني، على أن يكون التجهيز بدءاً من تاريخ 15 آيار 2021.

- تُحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية التابعة الى وزارة الكهرباء مبالغ الضرائب المترتبة، وينظم ذلك بالعقد المبرم مع الشركة المجهزة.

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:

- استثناء شراء حقوق الطبع (Copy Right)، والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الاجنبية باعتماد المراسلات الألكترونية لامتلاكها، كما هو معمول به في الوطن العربي ودول العالم.

- تقديم المنح المالية للافلام السينمائية من الميزانية المتوفرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك للأفلام الآتية:

أ- رجل الخشب

ب - ميسي بغداد

جـ - الامتحان

د- أوربا

هـ - الجنائن المعلقة

- تقاضي موظفي وزارة الثقافة أجوراً لقاء أعمالهم في الترجمة أو الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية من ضمن الموازنة والابواب المخصصة، على أن تتحقق الشروط المذكورة في المادة (53) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل.

سوار احمد