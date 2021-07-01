سامان برزنجي: كورونا لا يزال يشكل خطرا وأعداد الإصابات تتصاعد في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الخميس، ان اعداد الاصابات بفيروس كورونا في ارتفاع في اقليم كوردستان، مشيرا الى ضرورة استمرار المواطنين باتباع التعليمات الصحية لمواجهة الفيروس.

وقال برزنجي للصحفيين "للأسف.. من الواضح ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال هذا الاسبوع، وذلك بحسب الأرقام والاحصائيات التي بين يدي وزارة الصحة، وذلك تزامنا مع ارتفاع الاصابات في العراق ودول أخرى".

واكد برزنجي ضرورة استمرار المواطنين في الاقليم باتخاذ التدابير الوقائية واتباع التعليمات الصحية لتجنب الاصابة بكورونا، كون هذه الجائحة لا تزال تشكل خطرا على حياة المواطنين.

واشار برزنجي الى ان وزارة الصحة ستجري زيارة الى برلمان الاقليم اليوم الخميس، لتوم بتقديم البيانات والتقارير والتقييم الصحي المتعلق بجائحة كورونا، وذلك تلبية لدعوة من البرلمان.

سوار احمد