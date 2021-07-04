محافظ اربيل يدعو لحملة وطنية لترشيد استخدام المياه

أربيل (كوردستان 24)- دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو، للبدء بحملة لترشيد استهلاك المياه ومنع الإسراف في استخدامها، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الحكومة المحلية اتخذت مجموعة إجراءات لمواجهة الجفاف وتدني منسوب المياه.

وقال خوشناو، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده في قضاء سوران "نحن بحاجة الى إطلاق حملة وطنية للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها وعدم هدرها".

واشار الى أن محافظة أربيل تعتمد على المياه الجوفية كأهم مصادر المياه، فيما أكد ان المحافظة تعاني من تدني منسوب المياه الجوفية.

ودعا محافظ أربيل، رجال الدين والمؤسسات الإعلامية للتعاون في الحملة وتشجيع المواطنين على عدم الإسراف في استخدام المياه.

واكد خوشناو ان الحكومة مسؤولة عن تأمين مياه الشرب للمواطنين، لافتا الى انه سيتم إتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد الاستعمال غير القانوني للمياه.

ويواجه العراق بشكل عام، وإقليم كوردستان خصوصا، تحديات كبيرة هذا العام في قضية المياه، وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار وقطع دول الجوار لمياه أكبر أنهار الاقليم.

سوار احمد