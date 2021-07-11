الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بطلة لـ"كوبا أمريكا"

أربيل (كوردستان 24)- تُوج منتخب الارجنتين بطلا لبطولة كوبا امريكا، بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف مقابل صفر، وذلك على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وبهذا الفوز حقق قائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي لقب أفضل لاعب في العالم ست مرات، وهو أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.

وجاء هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 22 عبر النجم آنخيل دي ماريا، من خلال تسديدة وضعها بشكل رائع من أعلى الحارس إيدرسون بعد انفراد، ليتقدم للتانجو بنتيجة 1-0 في البطولة القارية في أميركا الجنوبية منذ 1993.

وحقق ميسي ما عجز عنه الأسطورتان الملك البرازيلي بيليه والأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا في البطولة القارية، وفرض نفسه نجما في المباراة مع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وهذه أول مرة من أصل 6 نسخ، تعجز البرازيل عن احراز اللقب عندما تستضيف البطولة.