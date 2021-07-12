سیاسة

اندلاع حريق في مركز لعزل مصابي كورونا في الناصرية

author_image سوار أحمد
العراق حريق مستشفى كورونا الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريق، اليوم الاثنين، بمركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

وقال مصدر لكوردستان 24 ان "المصابين محاصرون داخل مركز العزل في الناصرية".

وذكرت الوكالة أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

ويضم مركز العزل الذي تعرض للاحتراق في الناصرية 70 سريرا.

وقال شهود لكوردستان 24 ان ستة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم في مركز عزل كورونا بالناصرية.

وبحسب ما أفاد شهود فإن الحريق اندلع جراء انفجار اسطوانة غاز الأوكسجين.

ولقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم واصيب 110 بانفجار أسطوانات غاز الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب ببغداد المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في 24 من شهر نيسان الماضي.

 

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