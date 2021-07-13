سیاسة

صحة كوردستان تعلن استعدادها لتقديم الإغاثة واستقبال جرحى فاجعة الناصرية

author_image سوار أحمد
وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي
وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي
کوردستان سامان برزنجي حريق الناصرية حكومة كوردستان ضحايا الحريق

أربيل (كوردستان 24)- عبر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، عن استعداد حكومة الاقليم لتقديم الإغاثة واستقبال جرحى الحريق الذي اندلع في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية، واسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وفي وقت متأخر من ليلة الاثنين- الثلاثاء، أجرى سامان برزنجي اتصالات هاتفية مع وزارة الصحة الاتحادية ومحافظ ذيقار و مدير عام صحة محافظة ذي قار، واعرب عن استعداد حكومة اقليم كوردستان لتقديم الاغاثة وارسال المستلزمات الطبية اللازمة واستقبال الجرحى في مستشفيات اقليم كوردستان ومساعدتهم، وفق ما أفاد بيان لوزارة صحة الاقليم.

واسفر الحريق عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، إلا أن الحصيلة النهائية غير معروفة ومرشحة للإرتفاع لوجود عدد من المرضى في عداد المفقودين، وفق ما أفادت مصادر طبية.

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