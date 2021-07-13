حصيلة جديدة لضحايا حريق الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية صحة ذي قار اليوم الثلاثاء، ان حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية، بلغت 64 شخصا، و50 جريحا.

وشب حريق كبير في المستشفى ليل أمس الاثنين، نتيجة انفجار اسطوانات الأوكسجين وفق ما أفادت مصادر طبية لكوردستان 24.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الحداد كما أخضع كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين التعليمي، ومدير الدفاع المدني في المحافظة للتحقيق.

وأعلن وزير صحة اقليم كوردستان استعداد الاقليم لتقديم الإغاثة واستقبال جرحى حريق الناصرية في مستشفيات الاقليم.

وهذا ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى كورونا خلال أشهر، إذ اندلع حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد في 24 نيسان الماضي والذي اسفر عن وفاة أكثر من 80 شخصا وإصابة 110 آخرين.

واثارت "فاجعة الناصرية" ردود فعل غاضبة من ذوي الضحايا ومن العراقيين عموما، وسط اتهامات للمسؤولين بالتقصير والإهمال في حماية ارواح الناس وحيواتهم.