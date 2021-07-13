سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد ضرورة الاستمرار في تنسيق المواقف بين بلجيكا وإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
مسرور بارزاني وفيليب فاندن بولكه
مسرور بارزاني وفيليب فاندن بولكه
کوردستان فيليب فاندن بولكه بلجيكا مسرور بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 تموز (يوليو) 2021، السفير البلجيكي لدى العراق والأردن فيليب فاندن بولكه.

وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين بلجيكا وإقليم كوردستان.

ونقل السفير البلجيكي تحيات رئيس الوزراء البلجيكي وتقديره إلى رئيس الحكومة، وأشار إلى الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس الحكومة إلى بلجيكا، كذلك أعرب عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات ونقلها إلى آفاق أوسع مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى بلجيكا على دعمها المتواصل لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وشدد على ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف بين بلجيكا وإقليم كوردستان في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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