سیاسة

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل رسميا

author_image سوار أحمد
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الشرق الاوسط الإمارات اسرائيل السفارة أبو ظبي تل ابيب

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، سفارتها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وذلك بعد مرور اسبوعين على افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لسفارة بلاده رسميا في ابو ظبي.

وقال سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، عبر حسابه على تويتر، إنه "لشرف كبير افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل. وإن التزام الإمارات باتفاقية إبراهيم ثابت وصلب، وهو الآن ملموس هنا في تل أبيب"، فيما وصف وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد افتتاح السفارة الإماراتية بأنه "يوم تاريخي".

وجاء ذلك بعد أن فتحت إسرائيل سفارة لها في الإمارات العربية المتحدة في أواخر حزيران/يونيو، وفي إطار التطبيع المستمر بين البلدين، وضمن إطار اتفاق تم توقيعه في الولايات المتحدة يشار إليه باسم اتفاقات أبراهام.

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