محكمة تركية ترفع حظر السفر عن الفنانة الكوردية هوزان جاني

أربيل (كوردستان 24)- رفعت محكمة تركية حظر السفر عن الفنانة الكوردية سعيدة إيناك، والمعروفة باسم هوزان جاني، وذلك في خطوة ستسمح لها بالعودة الى منزلها في ألمانيا، بعد أكثر من عامين من السجن.

وكتبت بيريفان إيماز وهي سياسية تنتمي لحزب الخضر اللألماني على حسابها في موقع تويتر "بعد أكثر من عامين من السجن والمضايقة، يسمح للفنانة الكوردية هوزان جاني بمغادرة تركيا"، مضيفة "ستعود الى كولونيا قريبا جدا".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت هوزان جاني في حزيران 2018، بتهمة انتمائها الى حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا، والذي يقود تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ عدة عقود، وحكمت عليها بالسجن بست سنوات وثلاثة اشهر سجن.

وفي يونيو/حزيران 2020، ألغت المحكمة العليا التركية اتهامات الإرهاب الموجهة إلى المغنية الشعبية. وقد تم أطلاق سراحها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، لكن تقييد سفرها ظل ساريا، مما منعها حتى الآن من مغادرة البلاد.

وجاني التي أصدرت 14 ألبوما غنائيا، حاصلة على الجنسيتين التركية والألمانية، وكانت تعيش متنقلة بين أوروبا وتركيا.