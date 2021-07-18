الدولار يواصل صعوده مع تراجع الذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- واصل الدولار صعوده اليوم الأحد، أمام سعر صرف العملة المحلية مع انخفاض طفيف سجله الذهب في اسواق اقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق أربيل



100 دولار = 148250 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار