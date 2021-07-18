اقتصاد

الدولار يواصل صعوده مع تراجع الذهب في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار الدولار اسعار الذهب اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- واصل الدولار صعوده اليوم الأحد، أمام سعر صرف العملة المحلية مع انخفاض طفيف سجله الذهب في اسواق اقليم كوردستان.


أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق أربيل


100 دولار = 148250 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً


سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار

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