أنباء عن تعين الفريق أبو رغيف رئيسا لجهاز المخابرات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- على خلفية التفجير الذي وقع في 19 تموز (يوليو) الحالي في مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مصرع 32 شخصاً وإصابة أكثر من 110 آخرين.

واستكمالاً لسلسلة من التغييرات الأمنية التي طالت قيادات بارزة في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية أشارت مصادر اعلامية الى قيام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتكليف الفريق أول أحمد أبو رغيف بإدارة جهاز المخابرات العراقي.

وشملت التغيرات الامنية اقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية وإقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه. بدورها أشارت مصادر إعلامية أيضا إلى أن التغييرات شملت إقالة مدير استخبارات قيادة عمليات بغداد اللواء باسل العامري. جدير بالذكر ان أحمد طه هاشم أبو رغيف ضابط برتبة فريق أول حقوقي خريج كلية الشرطة وحاصل على شهادات البكلوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون، عُيّنَ في عدة مناصب أمنية، فكان وكيل المساعد لشؤون الاستخبارات ومعاون مدير شرطة بغداد ومعاون قائد شرطة بغداد ومعاون مدير شؤون الداخلية ومدير شؤون الداخلية والوكيل المساعد لمدير وكالة الاستخبارات، أُحيلَ إلى التقاعد يوم1 كانون الأول سنة 2014، ثم أُعيدَ إلى الخدمة يوم 26 تشرين الأول سنة 2016.