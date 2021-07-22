بدون صالة تدريب ومدرّبين.. طفلة كوردية قروية تصبح لاعبة جمباز

أربيل (كوردستان 24)- دون أن تدخل الطفلة زهرة اي صالة رياضية، ودون مساعدة من اي مدرب، باتت زهرة تتقن العديد من الحركات الصعبة لرياضة الجمباز.

وزهرة البالغة 9 سنوات، وتنحدر من قضاء مركور التابع لمحافظة أورمية بكوردستان إيران، قررت أن تتعلم رياضة الجمباز بعد مشاهدتها هذه الرياضة في إحدى البرامج على التلفزيون.

وبالفعل بدأت زهرة بتقليد هذه الحركات والتدرب عليها في ساحات قريتها دون توجيه وإشراف من اي مختصين.

وتتلقى زهرة الدعم المعنوي والتشجيع من عائلتها فيما تطمح في أن تصبح بطلة في هذه الرياضة.