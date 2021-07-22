مجتمع

بدون صالة تدريب ومدرّبين.. طفلة كوردية قروية تصبح لاعبة جمباز

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
إيران زهرة الجمباز اورمية طفلة كوردية

أربيل (كوردستان 24)- دون أن تدخل الطفلة زهرة اي صالة رياضية، ودون مساعدة من اي مدرب، باتت زهرة تتقن العديد من الحركات الصعبة لرياضة الجمباز.

وزهرة البالغة 9 سنوات، وتنحدر من قضاء مركور التابع لمحافظة أورمية بكوردستان إيران، قررت أن تتعلم رياضة الجمباز بعد مشاهدتها هذه الرياضة في إحدى البرامج على التلفزيون.

وبالفعل بدأت زهرة بتقليد هذه الحركات والتدرب عليها في ساحات قريتها دون توجيه وإشراف من اي مختصين.

وتتلقى زهرة الدعم المعنوي والتشجيع من عائلتها فيما تطمح في أن تصبح بطلة في هذه الرياضة.

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