برزنجي: مستشفيات كوردستان تشهد المزيد من الإصابات بفيروس "دلتا"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الخميس إن مستشفيات الإقليم تشهد زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من أعراض السلالة "دلتا"، والمتحورة من فيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي من مستشفى في أربيل إن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى مصابين بمضاعفات الفيروس التاجي آخذة في الازدياد.

وحذر برزنجي مؤخرا من موجة جديدة من كورونا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعض الحالات بالسلالة المتحورة "دلتا".

واعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 22 وفاة و1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.