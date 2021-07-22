صحة وبیئة

برزنجي: مستشفيات كوردستان تشهد المزيد من الإصابات بفيروس "دلتا"

author_image سوار أحمد
کوردستان سامان برزنجي اقليم كوردستان وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الخميس إن مستشفيات الإقليم تشهد زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من أعراض السلالة "دلتا"، والمتحورة من فيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي من مستشفى في أربيل إن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى مصابين بمضاعفات الفيروس التاجي آخذة في الازدياد.

وحذر برزنجي مؤخرا من موجة جديدة من كورونا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعض الحالات بالسلالة المتحورة "دلتا".

واعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 22 وفاة و1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف