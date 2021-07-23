أكثر من 20 الف سائح قصدوا مصايف دهوك خلال عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية السياحة في محافظة دهوك، ان أكثر من 20 الف سائح من مختلف المناطق العراقية، زاروا مصايف المحافظة خلال ايام عيد الاضحى.

وساهم توافد عشرات آلاف السياح من وسط العراق وجنوبه في انتعاش القطاع السياحي وزيادة حركة الأسواق في اقليم كوردستان.

وأسهمت الاجراءات التي اتخذتها هيئة السياحة في زيادة نسبة الإقبال على محافظات الاقليم، حيث تم تشكيل عدة لجان لمتابعة احتياجات السياح وضبط الأسعار وتأمين مياه الشرب وغيرها.

وقال أحد السياح لكوردستان 24 "نتمنى أن تحذو بغداد حذو اقليم كوردستان وتولي المناطق السياحية الأهمية والرعاية".

ورغم تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا، إلا أن سلطات الاقليم تؤكد أن الفيروس لا يزال يشكل تحديا خطيرا. وتؤكد السلطات في كوردستان على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية وتجنب الازدحامات وارتداء الكمامات.