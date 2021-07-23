بحصيلة قياسية جديدة.. "دلتا" يتوحش ويحصد العشرات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أكثر من 8900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتضاعفت أعداد الإصابات بالوباء على نحو مفاجئ منذ أن أكدت البلاد مؤخراً تسجيل حالات مؤكدة بالمتحور دلتا من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 8905 إصابات مؤكدة بالوباء ما يرفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى أكثر 1.5 مليون إصابة.

وتوفي في الفترة نفسها 66 شخصاً بمضاعفات الوباء ليرتفع العدد الكلي من حالات الوفاة إلى 18 ألفاً و167 حالة في عموم المحافظات.

وتلقى مليون و250 ألف شخص اللقاح من إجمالي عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة، وفق أحدث تقرير وزارة الصحة الاتحادية.