رياضي كوردي .. قناص الحرس الثوري الايراني يحصد أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

أربيل (كوردستان 24)- منح الرياضي الكوردي الايراني جواد فروغي إيران أول ذهبية في تاريخها في مسابقة الرماية بعد إحرازه ذهبية مسدّس الهواء المضغوط 10 اليوم السبت 24 تموز(يوليو) 2021 ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو.

وأشادت وسائل إعلام إيرانية رسمية وأخرى مقربة من “الحرس الثوري” الإيراني بما حصده فروغي ووصفته بأنه “الحارس الممرض”، الذي سبق وأن “صقل مهاراته في إطلاق النار بمسدس هوائي في قبو إحدى المستشفيات بسورية”.ويرتبط ذلك بمشاركة فروغي لعامين في المعارك التي شارك بها “الحرس الثوري” الإيراني في سورية لدعم نظام الأسد.

وفي مقابلة قديمة مع شبكة “سلامات” التابعة لتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال فروغي إنه تولى مهام في سورية لمدة عامين، مشيراً إلى أنه أقدم على رعاية العديد من الجرحى، بينهم أسرى من داعش إلى جانب مشاركاته العسكرية.

من جانبها ذكرت وكالة “فارس” أن فروغي كان عضوا في “الحرس الثوري”.وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل “تويتر”، في إشارة إلى حساب “الأولمبي” إن فروغي كان عضواً في “فيلق القدس” منذ خمس سنوات.