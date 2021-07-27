اقتصاد

اكسون موبيل تدرس مغادرة العراق

author_image آريان ابراهيم شوكت
اكسون موبيل تدرس مغادرة العراق
اكسون موبيل تدرس مغادرة العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)- بعد محادثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن أمس الاثنين 26 تموز(يوليو) 2021 قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في واشنطن إن إكسون موبيل تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية وليس بسبب الوضع في العراق.

وأضاف الكاظمي " أنه عندما تغادر إكسون موبيل العراق فلن يقبل العراق لها بديلا سوى شركة أميركية أخرى" ولم يحدد الكاظمي الشركات الأميركية التي قد تكون مهتمة بالحصة.

وفي وقت سابق قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

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