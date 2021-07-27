الاندبندنت البريطانية: أزمات المياه كابوس من الاضطرابات الاجتماعية

أربيل (كوردستان 24)- حذرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية من مخاطر أزمات المياه في الشرق الأوسط بما في ذلك في العراق ولبنان وإيران وسوريا والتي تتسبب بكابوس من الاضطرابات الاجتماعية والتوترات بين الدول.



وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته في عددها الأخير ان “حروب المستقبل ستخاض حول المياه بدلا من النفط” مضيفة ان هذه المقولة تبدو “كأنها حقيقة مرعبة بشكل متزايد مع مرور كل عام خاصة عبر منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي مناطق تقع على خط مواجهة أزمات المناخ في العالم”.وأشارت الصحيفة الى ان أزمات المياه والطاقة أثارت اضطرابات في عدد من الدول من السودان الى ايران وأثارت صراعا عبر الحدود وسيزداد الوضع سوءا مع استمرار الصيف والبؤس.

وحذرت الصحيفة من انه مع انتشار الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم لم يعد من الممكن الالتزام بتحقيق برامج المياه والصرف الصحي والنظافة،

اما في العراق، خاصة في جنوب البلاد حيث كانت الاهوار التاريخية تجف بشكل متزايد كما تسبب نقص المياه في نشوب خلافات متكررة بين ايران والعراق الذي يعتمد على نهري دجلة والفرات في الحصول على كل مياهه تقريبا لكن ايران تقيم السدود لاعادة تحويل بعض تلك المياه مما يسبب القلق ويحدث نقصا كبيرا في المياه في العراق.