كوردستان تصدر قرارات جديدة مشدّدة للحد من اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من القرارات بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس "دلتا" المتحور عن فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة العليا ان مواطني الاقليم لم يلتزموا بالتقيد بالتدابير الوقائية، لذلك فإننا مضطرون لتشديد الإجراءات".

وقررت اللجنة ان على العاملين في الاماكن الدينية والمولات والمطاعم والكافيتريات تلقي اللقاح أو القيام باختبار الاصابة كل 27 ساعة، مشيرة الى ان لجان مخصصة ستقوم بمتابعة الموضوع، كما ان على كافة العاملين في المؤسسات الحكومة تلقي العلاج وارتداء الكمامات.

وقالت عادل ان اي شركة سياحية تقدم لوائح مزورة باختبارات اللقاح، سيتم منعها من دخول أراضي الاقليم، كما شددت على انه لن يتم السماح لأي زائر بدخول اقليم كوردستان إن لم يتلق اللقاح أو أن يملك اختبارا لـ 48 ساعة.

واكدت اللجنة على ضرورة التزام كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والماطق السياحية بارتداء الكمامات حتى اولئك الذين تلقوا اللقاح، كما منعت التجمعات والمؤتمرات وزيارة المقابر، ومخالفة كل من لا يلتزم بالقرارات.

واشار عادل الى ان المراكز الرياضية تبقى مفتوحة بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية، فيما تبقى صالات السينما وصالات الأعراس والحفلات والمناسبات العامة وصالات العزاء مغلقة.

وتبقى الاماكن الدينية مفتوحة بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات مع التأكيد على مخالفة كل من لا يلتزم بالقرارات. ومنحت اللجنة الصلاحيات لغرف العمليات في المناطق المختلفة لاصدار القرارات بعد تقييم الوضع الوبائي.

واكدت اللجنة على الوسائل الاعلامية والصحفيين بضرورة المساهمة بتوعية المواطنين وحثهم على التقيد بالقرارات لحماية ارواحهم وارواح أعزائهم.

واشار عادل الى ان هذه القرارات تم اتخاذها بالإجماع وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأربعاء المصادف 28 من شهر تموز الجاري.