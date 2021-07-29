كوردستان تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان الاقليم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكرت المديرية في بيان حالة الطقس اليوم الخميس تكون صافية، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا مقارنة مع حالة الطقس ليوم امس.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الخميس في اربيل والسليمانية، 43 وفي دهوك 42 وفي حلبجة 43 وفي كركوك 45.

وتبلغ سرعة الرياح من 5 – 20 كيلو مترا في الساعة.

فيما تبلغ درجات الحرارة ليوم غد الجمعة في اربيل 43 وفي السليمانية 42 وفي دهوك 43 وفي حلبجة 44 وفي كركوك 46.