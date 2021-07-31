سیاسة

صحيفة امريكية: إيران توسع هجماتها البحرية

مسؤول إسرائيلي رفيع :"إسرائيل سترد على الهجوم،لكن المسألة تتعلق بالكيفية والتوقيت"
author_image آريان ابراهيم شوكت
صحيفة امريكية: إيران توسع هجماتها البحرية
صحيفة امريكية: إيران توسع هجماتها البحرية
الشرق الاوسط

 

أربيل (كوردستان 24)-نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم السبت 31 تموز(يوليو) 2021،عن مصدر إسرائيلي، قوله إن توقيت استهداف السفينة التي تشغّلها شركة إسرائيلية، يدل على قيام إيران بتوسيع هجماتها البحرية ضد إسرائيل.
يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد بأن الهجوم الذي استهدف سفينة بملكية يابانية مُشغَّلة بواسطة رجل أعمال إسرائيلي،عندما كانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات، جاء ردا على هجوم إسرائيلي نفذ ليلة 21 - 22 تموز/ يوليو الجاري،واستهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة القصير بمحافظة حمص وسط سورية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمزعن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن "السفينة تعرضت لهجوم بواسطة عدة طائرات مُسيرة إيرانية انفجرت قرب حجرات الطاقم تحت جسر القيادة،مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما عنصر أمن بريطاني والآخر قبطان روماني"

ونقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤولي إسرائيلي رفيع قوله: "على ما يبدو، فإنه من المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل متناسب على الهجوم"؛ فيما نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله:"إسرائيل سترد على الهجوم،لكن المسألة تتعلق بالكيفية والتوقيت"، على حد تعبير المسؤول الاسرائيلي.

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