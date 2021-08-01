سیاسة

الرئيس السوري بشار الأسد يكلف مجددا رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

يشغل عرنوس منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس
author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس السوري بشار الأسد يكلف مجددا رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة
الرئيس السوري بشار الأسد يكلف مجددا رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة
سوریا

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل عرنوس منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس. وعرنوس من مواليد إدلب عام 1953.تدرج في المناصب منذ 1992حين تم تعيينه مديرا مديرا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور،

ثم شغل  منصب وزير الأشغال العامة منذ 2013. وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-199, ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 و مديرعام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009 ,

عين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ,ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيراً للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2016 ووزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 وحتى 2018 , واخيرا وزيراً للموارد المائية منذ العام 2018

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