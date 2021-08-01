مفوضية الانتخابات: 10 أكتوبر المقبل موعد حتمى لإجراء الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الأحد 1 آب (أغسطس) 2021، أن العاشر من أكتوبر القادم موعد حتمى لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، مشيرة إلى أن المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات المحددة في الجدول الانتخابى.

وقالت المفوضية " أنها شرعت فى عملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهي حاليا فى مرحلة الإنجاز الأخيرة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس المفوضين واللجان المختصة ينفذون جولات تفقدية للوقوف على الواقع الفعلي لسير العمل وتقديم الحلول اذا تطلب الأمر ذلك"

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن حكومة بلاده ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة كريج جينيس في نيويورك.