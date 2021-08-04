بالارقام ... أعداد النازحين واللاجئين في مخيمات اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حسب آخر احصائية لدى حكومة الاقليم فقد وصل عدد اللاجئين و النازحين الموجودين في اقليم كوردستان الى 925 ألف بينهم 664 ألف نازح و260 ألف لاجىء ويعيش نسبة 30% منهم في المخيمات الموجودة داخل اقليم كوردستان وغالبيتهم من النازحين الايزيديين.

واستنادا على الاحصائيات الميدانية وبعد تحرير قضاء شنكال من مسلحي داعش فقد عاد 150 ألف نازح ولاجىء أيزيدي الى شنكال والقرى المحيطة بالقضاء لكن بسبب انعدام الامن ونقص الخدمات في منطقة شنكال لم تعود الغالبية العظمى منهم الى ديارهم.

وتتواجد في محافظة دهوك حاليا 15 مخيم للاجئين والنازحين اضافة الى 6 مخيم في اربيل و 4 في مدينة السليمانية بحيث تقوم حكومة اقليم كوردستان بصرف مبلغ 866 مليون دولار سنويا على النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات اقليم كوردستان.