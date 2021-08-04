سیاسة

البرلمان العراقي يوجه بمتابعة قضية قطع الأشجار وتجريف الأراضي في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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کوردستان تركيا قطع الأشجار اقليم كوردستان مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- وجهت لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، بمتابعة وتقصي الحقائق بخصوص قطع الأشجار وتجريف الأراضي في المناطق الحدودية في اقليم كوردستان.

وكانت وزارتا الزراعة بإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية طالبتا في وقت سابق في بيان، الحكومة التركية بوقف عملية قطع الأشجار في المناطق الحدودية والإضرار بالطبيعة وبسكان تلك المناطق.

وصدر بيان مشترك للوزراتين استنكرتا فيه هذه "التصرفات العدائية" ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة اقليم كوردستان، كما دعا البيان الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان لاتخاذ الاجراءات السريعة لوقف هذه الأعمال، كما ناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتعاون معا لإيجاد حلول لهذه الأعمال "غير المسؤولة".

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