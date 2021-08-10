سیاسة

اختطاف طفلة كوردية في القامشلي وأسرتها تتهم حزب العمال الكوردستاني

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سوریا سيماف طفلة اختطاف الشبيبة الثورية

أربيل (كوردستان 24)- قال سيامند العثمان ان مسلحي الشبيبة الثورية التابعين لحزب العمال الكوردستاني، اختطفوا شقيقته سيماف محمد صالح العثمان يوم أمس الاثنين، من وسط مدينة القامشلي.

وقال سيامند العثمان لكوردستان 24 ان "شقيقتي نجحت من الصف الثامن الإعدادي إلى التاسع، لذا كانت تستعد للعام الدراسي المقبل، وذلك بحضور دورات دراسية".

وتابع "يوم امس الاثنين، واثناء توجه شقيقتي سيماف الى الدورات الدراسية، تم اختطافها من قبل قبل مسلحي الشبيبة الثورية، وليست لدينا اي معلومات عن مصيرها".

وسيماف العثمان من مواليد 2008، من سكنة حي الأرمن بمدينة القامشلي.

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