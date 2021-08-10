الرئيس السوري بشار الاسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين 10 آب (اغسطس) 2021 مرسوما بالحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذى أصدره الأسد والقاضى بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وجاء كما يلي:

المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء , على عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع , محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف ,منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية , حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة , سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية , محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية , محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية ,

محمد رامى مرتينى وزيرا للسياحة , بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي , سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان , إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة , لبانة مشوح وزيرة للثقافة , دارم طباع وزيرا للتربية ,القاضى أحمد السيد وزيرا للعدل , تمام رعد وزيرا للموارد المائية , كنان ياغى وزيرا للمالية , زهير خزيم وزيرا للنقل , بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية.

حسن الغباش وزيرا للصحة ,زياد صباغ وزيرا للصناعة , محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعى , غسان الزامل وزيرا للكهرباء , محمد فايز البرشة وزير دولة, فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين , عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ,عبد الله عبد الله وزير دولة , محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل , بطرس الحلاق وزيرا للإعلام , ديالا بركات وزيرة الدولة,