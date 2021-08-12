مسرور بارزاني: شباب الاقليم هم مستقبل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، التهنئة بمناسبة اليوم الدولي للشباب، واصفا الشباب بـ"مستقبل كوردستان".

ويُحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 آب/أغسطس، لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب ، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا.

واكد مسرور بارزاني في مقطع فيديو نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية دور الشباب في بناء الأوطان وضرورة استثمار قدراتهم العلمية والفنية والرياضية والثقافية في تطوير شعب كوردستان وتأمين الاستقرار والأمن للاقليم.

وسلط رئيس حكومة الاقليم الضوء على أهمية دور الشباب في حماية المجتمع والحماية ومواجهة فيروس كورونا، والذي أسفر عن وفاة 5 آلاف شخص نتيجة التأثر بمضاعفاته، وفق الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة.

ووصف رئيس حكومة اقليم كوردستان شباب الاقليم بـ"مستقبل كوردستان".