ثقافة وفنون

فتاة عفرينية تنال جائزة "القارئ النموذجي" في أربيل

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان جودي الحصري نادي المدى القارئ النموذجي

أربيل (كوردستان 24)- نالت جودي زكريا الحصري جائزة "القارئ النموذجي" في أربيل، بعد أن تمكنت من قراءة 79 كتابا خلال عام 2020.

ومنح نادي المدى للقراءة في اربيل جائزة القارئ النموذجي لدورته الأولى الى القارئة جودي زكريا الحصري والتي تنحدر من منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، وهي أصغر عضو رسمي في النادي وتبلغ من العمر 17 عاما.

وتقول جودي لكوردستان 24 "خلال عام 2020 انتشر وباء كورونا والتزمنا بالحجر المنزلي الذاتي فلم أرغب في إضاعة وقتي بأشياء غير مفيدة فلجأت الى مطالعة الكتب الفكرية والفلسفية والروايات وغيرها".

وتضيف "لم أتوقع أن أقرأ كل هذه الكتب لكنني رغبتي الشديدة في القراءة واستمتاعي بها دفعتني لقراءة هذا الكم".

ويقول مسؤول نادي القراءة في اربيل شيار شيخو لكوردستان 24 "كان من المفروض أن نسلم الجائزة ودرع التكريم لجودي عام 2020 لكن الظروف لم تسمح بذلك".

وتقول هيفي ملا وهي والدة جودي، لكوردستان 24 ان "مافعلته جودي كان بتشجيع ومتابعة من قبل الأسرة فأنا نفسي قبمت بقراءة 150 كتابا خلال العام نفسه".

ويقوم دار المدى منذ سنوات بتقديم مناقشات ميدانية للكتب في أربيل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف