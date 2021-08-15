فتاة عفرينية تنال جائزة "القارئ النموذجي" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- نالت جودي زكريا الحصري جائزة "القارئ النموذجي" في أربيل، بعد أن تمكنت من قراءة 79 كتابا خلال عام 2020.

ومنح نادي المدى للقراءة في اربيل جائزة القارئ النموذجي لدورته الأولى الى القارئة جودي زكريا الحصري والتي تنحدر من منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، وهي أصغر عضو رسمي في النادي وتبلغ من العمر 17 عاما.

وتقول جودي لكوردستان 24 "خلال عام 2020 انتشر وباء كورونا والتزمنا بالحجر المنزلي الذاتي فلم أرغب في إضاعة وقتي بأشياء غير مفيدة فلجأت الى مطالعة الكتب الفكرية والفلسفية والروايات وغيرها".

وتضيف "لم أتوقع أن أقرأ كل هذه الكتب لكنني رغبتي الشديدة في القراءة واستمتاعي بها دفعتني لقراءة هذا الكم".

ويقول مسؤول نادي القراءة في اربيل شيار شيخو لكوردستان 24 "كان من المفروض أن نسلم الجائزة ودرع التكريم لجودي عام 2020 لكن الظروف لم تسمح بذلك".

وتقول هيفي ملا وهي والدة جودي، لكوردستان 24 ان "مافعلته جودي كان بتشجيع ومتابعة من قبل الأسرة فأنا نفسي قبمت بقراءة 150 كتابا خلال العام نفسه".

ويقوم دار المدى منذ سنوات بتقديم مناقشات ميدانية للكتب في أربيل.