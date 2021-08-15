ثقافة وفنون

وفاة الفنان العراقي المعروف فتح الله أحمد في تركيا

author_image سوار أحمد
الفنان العراقي فتح الله أحمد
الفنان العراقي فتح الله أحمد
العراق وفاة كورونا تركيا العراق فتح الله احمد

أربيل (كوردستان 24)- توفي الموسيقار العراقي، فتح الله أحمد، اليوم الأحد متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، في تركيا.

ونعى تجمع "فنانو العراق" وفاة الفنان العراقي المعروف.

وفتح الله أحمد صالح من مواليد 23 تموز 1957، وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق، كان قائداً للفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وموزعاً لكثير من أعمالها، ويُعدُّ أولَ عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى البلاد.

وهاجر صالح من العراق في تموز 2002، ولم يعد بعد ذلك حيث عاش مقيماً في الإمارات.

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