سیاسة

مقتل 5 من أفراد الجيش السوري باستهداف سيارتهم في ريف درعا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام محلية سورية ان مجهولين استهدفوا سيارة عسكرية بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل خمسة بينهم ضابط وإصابة اثنين من أفراد الجيش السوري في ريف درعا جنوب سوريا.

وبحسب ما ذكرت الوسائل الإعلامية فإن السيارة كانت على الطريق بين بلدتي نافعة وعين ذكر (الشبرق) في ريف درعا الغربي حين استهدفها مجهولون.

وقالت صفحات يديرها "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا، أن بين الضحايا ضابط برتبة نقيب، وأشارت إلى أن السيارة تتبع اللواء 112، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

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