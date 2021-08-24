بطولة إنكلترا: أرتيتا تحت الضغط لإخراج أرسنال من النفق المظلم

أربيل (كوردستان 24)- استبشر عشاق أرسنال بمستقبل الفريق تحت إشراف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، غير انّ نتائج "المدفعجية" في مستهل الموسم بدأت في طرح علامات استفهام وذلك بعدما خسر اول مباراتين في الدوري الإنكليزي الممتاز في أسوأ بداية للنادي منذ تأسيسه.

وصبّت جماهير النادي جام غضبها على أرتيتا، بما فيهم رئيس رواندا (تعتبر رواندا من بين رعاة النادي)، وانتقد الكثيرون الإدارة بقيادة المالك الاميركي ستان كرونكي.

وشهدت المباراة الاخيرة التي خسرها الفريق أمام الجار اللندني تشلسي صفر-2 صافرات استهجان من قبل أنصار النادي، لكن يبدو أنّ أرتيتا كان الشخص الوحيد الذي لم يسمعهم مصرّحاً بعد نهاية اللقاء "أرى العديد من الإيجابيات من قبل الجمهور والفريق اليوم".

وتبدو الامور مهدّدة بالذهاب من سيئ الى أسوأ عندما يحل أرسنال ضيفاً على وست بروميتش المتألق الاربعاء في الدور الثاني لمسابقة كأس الرابطة، قبل أن يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز على "ستاد الاتحاد".

ومع انّ كرونكي لم يضيّق الخناق على أرسنال في سوق الانتقالات عقب فشل الفريق في التأهل الى أي مسابقة أوروبية هذا الموسم، بل أنفق النادي 130 مليون جنيه استرليني، بيد انّ سجلهم الخالي الوفاض بعد مرحلتين من "بريميرليغ" ينذر بالأسوأ ويجعل الجماهير في قلق عميق حول ما ينتظرهم هذا الموسم.

ويبدو انّ غضب جماهير أرسنال من أرتيتا سيكون مضاعفا على اعتبار انّ الاخير هو لاعب سابق في صفوف النادي، بخلاف المدرب السابق الاسباني أوناي إيمري.

لطالما اعتُبر أرتيتا انّه الشخص المناسب لقيادة دفة الفريق اللندني بعد ان لعب تحت قيادة الفرنسي أرسين فينغر بين العامين 2011 و2016، قبل ان يشغل منصب مساعد مدرب لمواطنه بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وسعى أرسنال الى تعيينه خلفا لفينغر عام 2018، لكنه اضطر الى الانتظار حتى كانون الاول/ديسمبر كي يتولى المهام خلفا لإيمري الذي لم ينجح في ترك بصمته.

حقّق أرتيتا بداية واعدة بعد الفوز بكأس انكلترا 2020 على حساب تشلسي في ويمبلي لكنّ النتائج اللاحقة لم تكن مشابهة أبداً.

قد يضع الإسباني بعض الاسباب لاخفاقات الفريق هذا الموسم ومنها خسارة الفرنسي ألكسندر لاكازيت والوافد الجديد بن وايت بسبب اصابتهما بكوفيد-19.

وكتب بول كاغامي رئيس رواندا "علينا ألا نقبل بالمستوى المتواضع أو نبرّره. لا بد أن يكون الفريق قادراً على تحقيق الفوز".

ورواندا هي أحد رعاة أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق اللندني.