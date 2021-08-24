إحراق مكتب "الديمقراطي الكوردستاني" في عامودا من قبل مجهولين

أربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، ان مجهولين أحرقوا مكتب الحزب في مدينة عامودا في وقت متأخر من ليلة أمس.

ونشر مكتب منظمة عامودا للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء، بيانا مقتضبا قال فيه انه تم حرق مكتب منظمة عامودا الساعة الواحدة ليلا، وتم كسر مقتنيات المكتب.

واضاف البيان ان الجيران وبعض أعضاء الحزب قاموا بإخماد الحريق.

وخلال السنوات الماضية تكرر مسلسل حرق مكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمجلس الوطني الكوردي في مدن وبلدات في مناطق الإدارة الذاتية.

ويتهم الديمقراطي الكوردستاني والمجلس الوطني عادة في بياناته، جهات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بحرق المكاتب.