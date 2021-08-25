الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بضمان أمن مطار كابول

أربيل (كوردستان 24)- حث الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الولايات المتحدة خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت على ضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا" من أجل استكمال عمليات إجلاء أفغان يعتبرون في خطر مع عائلاتهم.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الثلاثاء، إلى أن قادة الاتحاد طلبوا من "أصدقائهم الأمريكيين ضمان أمن المطار ما دام ذلك ضروريا"، في وقت تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بمهلة 31 آب/أغسطس. وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن الأوروبيين يطلبون كذلك من الولايات المتحدة "ضمان وصول عادل ومنصف إلى المطار لجميع المواطنين الأفغان المؤهلين لإجلائهم".

وشدد ميشال على أن "عددا من القادة أبدوا قلقهم حيال هذا الجدول الزمني" خلال قمة مجموعة السبع. وأشار إلى أنه في مطلق الأحوال "سيكون من الأساسي ضمان إمكان الخروج بحرية من أفغانستان في المستقبل" واستخدام مطار كابول "لإيصال مساعدات إنسانية".

وطلبت عدة دول الاسبوع الماضي من الامريكيين، تمديد الوقت حتى يتم إجلاء مزيد من الأشخاص المعرضين للخطر لكن طالبان جددت تحذيرها بوجوب الالتزام بالمهلة المحددة.