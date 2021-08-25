اقتصاد

الحكومة العراقية تجري تعديلا في اسم وزارة الكهرباء

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الكهرباء تعديل مجلس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أعد مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون لتعديل اسم "وزارة الكهرباء" الى "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة"، وذلك جلسة عقدها المجلس يوم امس الثلاثاء، وترأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وخلال الجلسة الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم إصدار حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط والكهرباء ، من بينها إعداد مشروع قانون لتعديل اسم وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإحالته الى مجلس النواب.

وكان من بين القرارات أيضا الموافقةعلى  تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره تريليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاث مئة واثنان وتسعون مليوناً، ومئة وأربعة وتسعون ألفاً وست مئة وتسعة وثمانون ديناراً.

ويعاني العراق منذ 15 عاما أزمة في الطاقة والكهرباء، رغم أن البلاد تطوف على بحر من النفط والغاز.

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