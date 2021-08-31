سیاسة

مسؤول امني: انفجار "قاديا" وقع بعبوة ناسفة واصابع الاتهام تتجه "للعمال"

author_image سوار أحمد
کوردستان زاخو قوات الاسايش مخيم قاديا انفجار

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمني محلي، ان الانفجار الذي وقع في مخيم قاديا للنازحين في محافظة دهوك ليلة أمس، وقع بانفجار عبوة ناسفة، فيما وجه اصابع الاتهام لعناصر حزب العمال الكوردستاني.

ووقع انفجار ليلة أمس الاثنين في مخيم قاديا في محافظة دهوك، والذي يسكنه نازحون من سنجار، اسفر عن مقتل طفلين احدهما يبلغ من العمر سنة واحدة والآخر 9 سنوات، كما أدى الى اصابة ثلاثة آخرين.

وقال شفان سندي لكوردستان 24 ان "الانفجار تم بعبوة ناسفة تم زرعها أمام كابينة ضابط برتبة رائد ضمن قوات أسايش اقليم كوردستان وهو حسن سموقي".

واضاف ان هذا الضابط تعرض لأكثر من مرة الى تهديدات بالقتل من قبل حزب العمال الكوردستاني.

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