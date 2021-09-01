مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: أصدرنا بيانا لادانة غلق مكاتب كوردستان24 في غرب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اثناء مشاركته في نشرة اخبار كوردستان24 قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان, رائد عبدالرحمن" تمت السيطرة على مدينة درعا من قبل القوات الروسية, ثم قيام الفرقة (15) التابعة لقوات الاسد بالتعاون مع الميليشيات الايرانية, بالدخول الى المدينة

ومطالبة السكان بالقاء السلاح والمدينة تعيش الان اوضاعا صعبة, وفي حالة عزلة قاتمة والمدينة شبه محاصرة الان, بينما يرفض أهالي المدينة القاء السلاح".واضاف مدير المرصد السوري" ان القوات التابعة للنظام السوري والميليشيات الموجودة في درعا, تلقوا تحذيرات من عدم الاستمرار في ارباك الاوضاع في مدينة درعا, والتنكيل بسكان المدينة".

واضاف رائد عبدالرحمن لكوردستان24 " ان الاوضاع الحالية في مدينة درعا, وعملية وقف اطلاق النار التي صارت برعاية روسية, هي عملية لصالح النظام السوري والايراني والميليشات الموجودة داخل مدينة درعا".

مضيفا: أنه في شهر تموز الماضي وأثناء وقف اطلاق النار, ونتيجة لقيام القوات السورية بقصف المدينة, أسفر القصف عن مقتل (22) أبرياء اضافة الى مقتل (6) اطفال واربعة نساء في الفترة الاخيرة, و (26) شخصا في صفوف النظام. وأكد مدير المرصد السوري ان مدينة درعا تمثل القضية السورية, والمفاوضات مع النظام السوري كانت موجودة, كما راينا في موسكو وجنيف.

وبخصوص غلق مكاتب فضائية كوردستان24 في مناطق الادارة الذاتية, في غرب كوردستان قال رائد عبدالرحمن" اصدرنا بيانا وقمنا بادانة هذا التصرف.يجب المحافظة على حرية الصحافة, وعندما نتحدث عن الديمقراطية فيجب الحفاظ على اسس الديمقراطية".