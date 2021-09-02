غزو الكويت: حوالي 52 مليار دولار حجم التعويضات الكويتية على العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الثاني من ايلول(سبتمبر) 2021 ان العراق يتوقع الايفاء بتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 52 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح أن "عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء وأضاف: " نسبة الاستقطاعات انخفضت بعد ذلك إلى 5% بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في آذار/مارس 2003,

ثم توقفت مؤقتا بين الأعوام 2015-2017 بسب الحرب على الإرهاب والأزمة المالية كمساعدة للاقتصاد العراقي". كما لفت المستشار العراقي إلى أن " الكويت عاودت الاستقطاع مجددا في عام 2018 بالتدريج "بين 0.5% و1% ثم 3% حاليا على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".

وأوضح صالح، أن "إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط".



وأضاف أنه "يتوقع أن ينتهي العراق من تلك التعويضات بشكل كامل في نهاية الربع الأول من العام المقبل، وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.

بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب