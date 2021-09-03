انفجارات عنيفة تهز محيط العاصمة دمشق إثر قصف إسرائيلي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلامية رسمية ان الدفاعات السورية تصدت لهجوم اسرائيلي صاروخي في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري ان "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

واضافت الوكالة انه "حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات ".

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة البرزة وجمرايا خلف جبل قاسيون شمال غربي دمشق دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ونفذت اسرائيل منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 18 استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفاً ما بين مبان ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.