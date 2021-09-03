روسيا تجدد قصفها الجوي على منطقة خفض التصعيد في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة، ان الطيران الحربي الروسي جدد قصفه الجوي على منطقة "خفض التصعيد"، في ريف إدلب الجنوبي.

واستهدف الطيران الروسي مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما افاد المرصد.

وقصفت القوات الحكومية 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وقريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب.

كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف وعين سليمو غربي حماة.