سیاسة

العراق يعلق بخصوص استقبال لاجئين أفغان على أراضيه

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري اللاجئين الأفغان

أربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، وجود توجه عراقي، لاستقبال لاجئين أفغان، وفق ما تداولته وسائل إعلام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" يوم الأحد، عن النوري قوله انه "كوزارة يفترض ان نكون أول من يعلم بذلك اذا كانت هناك معلومات حقيقة حول توطين لاجئين أفغان في الأراضي العراقية".

وتابع "بما أنه لانعلم ولاوزارة الخارجية تعلم فأن الحديث عن هذا الموضوع غير صحيح".

واشار الى أنه "لايمكن تثبيت موقف على قضية افتراضية، ونحذر من الإعلام المنفلت بالترويج لهذا"، مؤكدا أنه "لاطلب رسمي بشان توطين لاجئين أفغان في العراق".

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