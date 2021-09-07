وفد من برلمان كوردستان يجري زيارة لفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد من برلمان اقليم كوردستان، فرنسا يوم غد الأربعاء لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وقال مراسل كوردستان24 هوشمند صادق ، "سيجري أعضاء اللجنة القانونية التابعة لبرلمان اقليم كوردستان، زيارة الى فرنسا للاجتماع بنواب البرلمان الفرنسي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين أربيل وباريس".

واضاف مراسلنا ان الوفد البرلماني سيناقش تجربة عمل البرلمان الفرنسي، مشيرا الى أنه من المقرر أن يجري الوفد زيارات الى دول أخرى.

وفرنسا هي واحدة من الدول التي لها علاقات تاريخية مع إقليم كوردستان وقد قدمت الدعم للاقليم في كثير من القطاعات، وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة الى الاقليم في 29 أغسطس 2021، وفي اجتماعاته مع الرئيس بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان، ورئيس حكومة الاقليم، أكد على تعزيز العلاقات ودعم فرنسا لإقليم كوردستان.