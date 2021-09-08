الهجرة العراقية توقع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لمعالجة النزوح

أربيل (كوردستان 24)- أبرمت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء،8 أيلول(سبتمبر) 2021 مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم فئات عناية الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، لها إنه "جرى توقيع المذكرة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وذلك ضمن مساعي وزارة الهجرة العراقية لمعالجة ملف النزوح في العراق بشكل مستدام وبما يضمن اعادة الاستقرار وتحقيق الامن والسلم المجتمعي ودفع مشاركة افراد المجتمع كافة في عملية التنمية للوصول الى مجتمع آمن ومنتج".

وأشار البيان إلى أنه " تماشيا مع رؤية العراق لعام 2030 وخطة التنمية الوطنية في العراق 2018-2022 (إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد الازمة) واستراتيجية الحلول المستدامة لإعادة ودمج النازحين، سيعمل كلا الطرفين معا لدعم الأولويات المنصوص عليها في السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بدعم وإدماج النازحين والمهاجرين والمهجرين، وتوفير بيئة مواتية لاعادة الاستقرار والاندماج".

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، أن " توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ضروري لضمان العودة المستدامة لفئات عناية الوزارة من النازحين والمهجرين".