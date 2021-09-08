الرياض ترحب بقرار واشنطن بالافراج عن وثائق 11 سبتمبر

أربيل (كوردستان 24)- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء 8 أيلول(سبتمبر2021) بقرار الولايات المتحدة الأميركية، بالإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وجاء في بيان لسفارة، المملكة العربية السعودية في واشنطن أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عامًا، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات".

وقالت السعودية بأن التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمى بـ " 28 صفحة "، كشفت أنه ليس هناك " أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه، بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ". وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

البيان لفت إلى أن إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، سبق وأن أكدت جميعها إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بشدة الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة "حليفها المقرب وشريكتها".

ووصفت السفارة تنظيم القاعدة بـ"الشر" وقالت إن المملكة العربية السعودية تعرف جيداً الشر الذي يمثله تنظيم القاعدة من خلال أيديولوجيته وأفعاله.