سیاسة

نيجيرفان بارزاني يجدد دعمه للحرية الدينية والتعايش في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني التعايش اقليم كوردستان البطريرك مار آوا الثالث

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، على دعمه للحرية الدينية والتعايش بين كافة المكونات في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نيجيرفان بارزاني، هنأ من خلاله قداسة البطريرك مار آوا الثالث بمناسبة اختياره بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وأكد نيجيرفان بارزاني دعمه للحرية الدينية والتعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات، مشيرا الی دور الكنائس والمراكز الدينية في توطيد وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع الكوردستاني والعراقي، راجياً النجاح لأعمال ومهام قداسة البطريرك.

من جانبه، شكر قداسة البطريرك مار آوا الثالث، رئيس الاقليم مشدداً على أهمية دوره في دعم التعايش والحريات في إقليم كوردستان.

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