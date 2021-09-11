سیاسة

السلطات الاسرائيلية تعيد اعتقال سجناء فارين من سجن جلبوع

إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة
author_image آريان ابراهيم شوكت
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الامنية الإسرائيلية،اليوم السبت،11 أيلول عن اعتقال 4 سجناء من بين 6 فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع شديد التحصين شمال إسرائيل قبل أيام.

وأفادت مصادر إسرائيلية باعتقال أسيرين آخرين فرا من سجن جلبوع في جبل الطور، هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في جبل الطور قرب القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية: "تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات.

وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت الأسيرين الهاربين يعقوب قادري ومحمود العارضة مساء الجمعة في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، ما يرفع عدد السجناء الفارين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

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