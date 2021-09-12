الصحة العالمية: تزايد حالات الانتحار في سوريا بنحو 90 في المئة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار كشفت منظمة الصحة العالمية ، عن أعداد حالات الانتحار المسجلة في سوريا خلال الثماني سنوات الأخيرة.

ووكشفت المنظمة العالمية في تغريدة على موقع “تويتر” إنّها “سجلت 3400 حالة انتحار في سوريا منذ العام 2013 وحتى أيلول (سبتمبر) الحالي، مضيفة أنها دربت 700 طبيب وعضو في منظمات المجتمع المدني في إدارة قضايا الصحة العقلية والتعامل مع قضايا محاولات الانتحار”.

وقالت صحيفة الإندبندنت إنّ منظمة “أنقذوا الأطفال” أكّدت ارتفاع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في شمال غرب سوريا، في وقت حذرت فيه المنظمة من أزمة صحة نفسية قاتلة، وقالت “إن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في المنطقة بنهاية عام 2020 قفز بنحو 90 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

واضافت الصحيفة أن المنظمة سجلت 246 حالة انتحار و 1748 محاولة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده، مشيرة إلى أنه من بين أولئك الذين حاولوا الانتحار، 42 على الأقل تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل، بينما 18 في المئة هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عامًا.