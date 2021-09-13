رئيس الموساد السابق: الادارة الامريكية لن تستطيع سحب قواتها من الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"الاسرائيلية عن الرئيس السابق لجهاز الموساد الاسرائيلي شبتاي شافيت، أن واشنطن لن تكون بمقدورها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط حتى لو كان هذا هو الهدف المعلن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعلل شافيت ذلك إلى أن الأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة تحتاج إلى اهتمام خاص من الولايات المتحدة الامريكية. وأضاف رئيس الموساد السابق مخاطبا الإدارة الأمريكية: "الشرق الأوسط لن يدعكم تغادرون".

وتأتي تصريحات شافيت بعد نحو أسبوعين من تحذير يوسي كوهين وهو رئيس سابق آخر للموساد، من أن انسحابا كاملا للجيش الأمريكي من العراق قد يؤدي إلى السيطرة عليه من قبل إيران.

وقال رئيس الموساد السابق (2016-2021) في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ينبغي أن يثير لدينا أفكارا ومخاوف حول الخطر الملموس الكامن في انسحاب أمريكي آخر محتمل، وهذه المرة من العراق". واعتبر يوسي كوهين أن إيران " لم تتوقف للحظة عن بذل جهودها من أجل ترسيخ مكانتها العسكرية في منطقتنا"، وفق قوله.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن إنهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية في العراق مع حلول نهاية العام الحالي.