مسرور بارزاني يحث المرشحين على تجنب "التشهير والتسقيط" في الحملات الانتخابية

أربيل (كوردستان 24)- حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء المرشحين والتحالفات الانتخابية على تجنب "التشهير" و"التسقيط" السياسي في الحملات الدعائية استعداداً للانتخابات التشريعية العراقية المقررة الشهر المقبل.

وقال مسرور بارزاني خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء إنه يتعين أن تقام الحملات الانتخابية بـ"أجواء سلمية ومدنية وبعيدة عن التشهير والتسقيط".

ودعا رئيس الحكومة ممثلي إقليم كوردستان في البرلمان الاتحادي "للدفاع عن المصالح العامة وحقوق شعب كوردستان ومستحقاته".

وتابع "يجب أن يتحول الصراع والمنافسة بين الأحزاب والأطراف الكوردستانية إلى الدفاع عن القضايا الوطنية وحقوق شعب كوردستان".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 10 من الشهر المقبل بموجب قانون انتخابي جديد قسّم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، بدلاً من 18 دائرة.